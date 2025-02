Ein Jahr alt: Ashley Bensons Tochter Aspen hat Geburtstag

Ashley Benson (35) hat einen Grund zum Feiern: Ihre Tochter Aspen wurde ein Jahr alt! Anlässlich dieses besonderen Tages widmet die Schauspielerin ihrem Kind rührende Zeilen auf Instagram. Zu einem Foto, das Ashley gemeinsam mit ihrem Baby auf dem Arm zeigt, schreibt sie unter anderem: "Von dem Moment an, als du in mein Leben getreten bist, hat sich alles auf die schönste Weise verändert. Dein Lächeln ist ansteckend und deine kleine, quirlige Persönlichkeit bringt mich jeden Tag zum Lachen. Ich habe noch nie etwas so sehr geliebt wie dich."

Jeden Tag neben der kleinen Aspen aufzuwachen, sei das schönste Geschenk, das Ashley jemals bekommen habe. "Meine immerwährende beste Freundin und mein kleines Mädchen. Alles Gute zum Geburtstag, meine süße Aspen, für immer und ewig", schwärmt die stolze Mama weiter. In der Kommentarspalte gratulieren auch einige von Ashleys Pretty Little Liars-Kollegen zum Geburtstag. "Ich liebe sie! Herzlichen Glückwunsch, Aspen", schreibt beispielsweise Lucy Hale (35).

Wie stolz Ashley auf ihr kleines Mädchen ist, zeigt sie ab und an auf ihrem Social-Media-Account. Erst vor wenigen Tagen zeigte sie erstmals das Gesicht der kleinen Aspen. Mama und Tochter posierten im Partnerlook vor dem Spiegel. Die Haare wurden zu einem Dutt zusammengebunden und die Nase der beiden zierte eine große schwarze Sonnenbrille. "Die passenden Zöpfe und Sonnenbrillen sind so niedlich", schwärmte ein Fan begeistert in den Kommentaren auf Instagram.

Instagram / ashleybenson Ashley Benson mit ihrer Tochter, im September 2024

Instagram / ashleybenson Ashley Benson mit ihrer Tochter Aspen im Februar 2025

