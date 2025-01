Cara Delevingne teilt verliebte Schnappschüsse mit Minke

Die Feiertage in New York hätten für Cara Delevingne (32) und ihre Partnerin Minke kaum festlicher sein können. Gemeinsam mit Caras Schwester Poppy Delevingne (38) und ihrem Vater Charles verbrachte das Paar, das seit 2022 zusammen ist, Weihnachten im Kreise der Familie. Ein Schnappschuss vor dem Weihnachtsbaum, den Poppy auf Instagram teilte, zeigt Cara und Minke innig umarmt. "Es war ein frohes, vergnügtes Weihnachtsfest und ein frohes neues Jahr, ihr dreckigen Tiere. NYC, du hast unsere mit Eierlikör getränkten Herzen", schrieb Poppy humorvoll dazu. Offenbar genoss die Familie ihre Zeit in der Stadt, die niemals schläft, mit Eggnog und festlicher Stimmung.

Cara und Minke kennen sich schon seit ihren Schulzeiten an der teuren Bedales Internatsschule in der englischen Grafschaft Hampshire. Doch romantische Gefühle entwickelten sich erst viele Jahre später, als das Model und die Musikerin sich 2022 bei einem Konzert von Alanis Morissette (50) wiedersahen. Seitdem verbringen sie ihre Zeit als glückliches Paar, was Cara bereits auf Instagram mit süßen Pärchenbildern feierte. Gerade ihre Liebesbeziehung zu Minke sei für Cara, wie sie mehrfach erklärte, ein großer Halt auf ihrem Weg zu mehr Stabilität und vor allem zu einem Leben ohne Alkohol. "Ich kann mir ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen", schwärmte Cara über ihre Partnerin.

Die Beziehung mit Minke hat Cara nicht nur dabei geholfen, sich mit sich selbst wohler zu fühlen, sondern auch dazu beigetragen, dass sie offener mit ihrer Liebe und Sexualität umgeht. 2020 outete sich das Model als pansexuell und erklärte in Interviews, dass sie keine Geheimnisse mehr über ihre Gefühle machen wolle. "Liebe ist Liebe, und jeder sollte lieben dürfen, wen er möchte", sagte sie kürzlich gegenüber Vogue. Auch Poppy hat eine starke Bindung zu ihrer Schwester Cara. Die beiden teilen nicht nur ihre Leidenschaft für Mode, sondern haben sich in den vergangenen Jahren auch immer wieder als unzertrennliches Team gezeigt. Weihnachten in New York dürfte für die Delevingne-Familie ein weiterer dieser besonderen Momente gewesen sein.

Instagram / minke Cara Delevingne und Minke, 2024

Instagram / caradelevingne Cara Delevingne küsst ihre Freundin Minke

