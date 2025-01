Cara Delevingnes Schwester zeigt erstmals ihren Babybauch

Poppy Delevingne (38), die ältere Schwester von Model Cara Delevingne (32), hat ihren Babybauch erstmalig öffentlich präsentiert. Zusammen mit ihrem Partner Archie Keswick, einem milliardenschweren Unternehmer, erschien sie am Donnerstagabend zu einer Party des Models Rosemary Ferguson in den glamourösen Rooftop Gardens in Kensington. Auf Bildern, die MailOnline vorliegen, ist zu sehen, dass Poppy für den Anlass ein figurbetontes schwarzes Kleid wählte, das ihren wachsenden Babybauch betont. Dazu kombinierte sie einen langen, bestickten Samtmantel.

Der Abend hätte für die 38-Jährige auch unangenehm werden können, denn Ex-Mann James Cook war ebenfalls vor Ort – in Begleitung seiner neuen Freundin Lauren Brown, die Poppy zum Verwechseln ähnlich sieht. Poppy und James trennten sich vor nahezu zwei Jahren, doch das Model betonte öffentlich, dass sie trotz der Scheidung ein respektvolles Verhältnis pflegen würden. Nach ihrer achtjährigen Ehe entschied das Paar, getrennte Wege zu gehen. Der neue Lebensabschnitt mit Archie und die baldige Geburt ihrer gemeinsamen Tochter scheinen für Poppy ein lang ersehnter Neuanfang zu sein. Ihre Schwangerschaft hielt sie zunächst einige Monate ganz für sich, bevor sie ihr engstes Umfeld in die erfreulichen Neuigkeiten einweihte.

Poppys Familie steht ihr in dieser besonderen Zeit liebevoll zur Seite. Ihre berühmten Schwestern Chloe (39) und Cara schauen dem Familienzuwachs mit Begeisterung entgegen. Wie Poppy bereits in früheren Interviews gegenüber MailOnline verriet, freuen sich alle auf ihre Tochter. Archie, der zuvor mit Sienna Miller (43) liiert war, hat in Poppy offensichtlich seine große Liebe gefunden. Das Paar scheint nun eine glückliche Zukunft mit seinem ersten Kind zu erwarten.

Getty Images Poppy Delevingne, Model

Getty Images Poppy Delevingne und Cara Delevingne im März 2015

