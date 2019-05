Er hat ein geschwollenes Jochbein, Hämatome am Kinn sowie einen Cut an der Nasenwurzel. Emil Kusmireks (28) Ex Steffen Kurz – die beiden trennten sich kurz nach ihrer Verlobung, wie Promiflash nunmehr erfuhr – zeigte sich zuletzt ziemlich lädiert. Doch wer hat den Koch so zugerichtet? Laut eigener Aussage fügte Nico Schwanz (41) Emils ehemaligem Verlobten die schlimmen Verletzungen zu. Nach einem Event soll Nico mit der Faust zugeschlagen haben – und wurde dafür jetzt sogar wegen Körperverletzung angeklagt.

Sonnenklar.TV lud am vergangenen Samstag zu der Verleihung der "Goldenen Sonne" ein – Steffen, Nico und sein Kumpel Emil folgten der Einladung. Doch nach der Veranstaltung kam es in einem Hotel in Rees zum Eklat zwischen dem Ex-Dschungelstar und Steffen. Gegenüber Bild schilderte Letzterer die Geschehnisse: "Nico stürmte auf mich zu, schrie mich an, warum ich nicht mit Emil rede. Ich hab nur 'Verpiss dich' gesagt und schon haute er mir dreimal die Faust ins Gesicht." Der 55-Jährige zeigte Nico daraufhin wegen Körperverletzung an.

Der Beschuldigte hingegen hat eine ganz andere Auffassung und wehrte sich mit einer klaren Aussage gegen die Behauptungen: "Alles gelogen! Steffen hat mich zuerst ins Gesicht geschlagen, ich hab ihn nur weggeschubst. Dabei ist er aufs Sofa gefallen." Der Gastronom soll an dem Abend zu viel getrunken haben, so sein Ex Emil zu Bild: "Dann wird der aggressiv. Nico würde keiner Fliege was zuleide tun."

