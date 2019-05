Der Stierkampf hat erneut ein Opfer gefordert: Der Stiertreiber Fran Gonzalez nahm mit seinen gerade einmal 19 Jahren bereits an vielen Kämpfen teil und galt in der spanischen Gegend als "Recortador". Das bedeutet, dass er mit seinem Körper den Angriffen des Stiers ausweicht, manchmal auch sogar mit einem Sprung über das Tier. Doch jetzt konnte er sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen! Fran wurde vom Horn des Bullen aufgespießt und starb!

Vergangenen Dienstagabend stockte den Zuschauern beim spanischen Stiertreiben in Chilches nahe Valencia der Atem: Kurz nachdem der Bulle Juanito aus seiner Box rausgelassen wurde, traf er den Torero mit seinem Horn in der Leiste und spießte ihn regelrecht auf. Die tragische Nachricht verkündeten mehrere spanische Medien sowie Mirror. Laut Aussagen der Polizei habe der Matador nach dem Angriff viel Blut verloren und sei wenig später im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben.

Die Veranstalter entschieden sich nach dem Vorfall, alle Programmpunkte für den restlichen Abend zu streichen. Um dem Toten eine letzte Ehre zu erweisen, wurde am heutigen Tag in einer Schweigeminute an ihn gedacht.

ActionPress / SOLARPIX Fran Gonzales, Stierkämpfer

ActionPress / SOLARPIX Fran Gonzalez, Torero

ActionPress / SOLARPIX Fran Gonzalez beim Stierkampf



