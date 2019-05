Verwirrung um Thore Schölermann (34) und seine Jana (31)! Der Showmaster und die gebürtige Münchnerin moderieren nicht nur zusammen die Reality-TV-Show Get the Fuck out of my House – seit April 2018 sind die beiden auch miteinander verlobt. Seit Kurzem verwendet der 34-Jährige außerdem den verräterischen Hashtag "Die Schölermanns". Könnte das bedeuten, dass die Turteltauben heimlich geheiratet haben? Im Interview mit Promiflash bezog das Paar nun Stellung zu den Hochzeits-Gerüchten!

Die Frage, ob sie bereits verheiratet sind, verneinten die zwei sofort. Doch was hat es dann mit dem Hashtag auf sich? "Das ist Vorfreude! Die Vorfreude darauf, dass wir irgendwann die Schölermanns sind", klärte der Schauspieler auf. Seine Ehefrau in spe wusste von den Online-Aktivitäten ihres Verlobten aber offenbar noch gar nichts: "Gut, dass ihr mir das mal verratet! Warum machst du den Hashtag 'Die Schölermanns'?" Der heimliche Vorstoß ihres Partners brachte die 31-Jährige allerdings prompt auf eine Idee: "Ich mache jetzt immer 'Die Kilkas'", scherzte Jana. Schließlich könne Thore ja auch ihren Nachnamen annehmen.

"Das wird jetzt unser erster Vorehe-Streit, danke", erklärte der Moderator mit einem Augenzwinkern und betonte zugleich, wie sehr er sich darauf freue, Jana auch namentlich in seine Familie aufnehmen zu können. "Ob du willst oder nicht", wandte er sich neckisch an seine Liebste.

ActionPress Thore Schölermann im Finale von "The Voice Kids", 2019

ActionPress Jana Julie Kilka auf der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin

ActionPress Jana Julie Kilka und Thore Schölermann beim VIP-Opening der "Game of Thrones"-Ausstellung

