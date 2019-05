Was für eine witzige Aufnahme! Erst im Januar ist Carrie Underwood (36) zum zweiten Mal Mutter geworden. Ein schlichtes Mutter-Dasein ist dem Workaholic aber offenbar zu eintönig, denn am Freitag beginnt die "Cry Pretty Tour 360" der US-Amerikanerin. Bei den letzten Proben zum Tournee-Auftakt in Birmingham, Alabama, war auch ihr drei Monate alter Säugling Jacob am Start. Ihre Fans erfreute die Sängerin nun mit einer zuckersüßen Momentaufnahme!

Das Instagram-Foto zeigt, wie die 36-Jährige auf einer entfernten Bühne für den Auftritt probt. Im Vordergrund sieht man ihren kleinen Sohn – auf dem Arm von jemandem, der sich die Proben von den Publikumssitzen aus anschaut. Um die empfindlichen Baby-Ohren zu schützen, trägt Jacob Kopfhörer. Sonderlich zu interessieren scheint der kleine Mann sich für seine berühmte Mami aber nicht: Zumindest auf dem Foto würdigt er Carrie keines Blickes. "Offensichtlich ist mein drei Monate alter Spross super interessiert am Ablauf der Cry Pretty Tour 360-Show", scherzte die Künstlerin in der Bildunterschrift.

Die User zeigten sich in den Kommentaren total verzückt von dieser Aufnahme: "Klein-Jakob weiß einfach nicht, was für eine Queen seine liebe Mutter ist – aber er wird es noch herausfinden", schrieb beispielsweise ein Follower. Wie findet ihr das Foto? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / carrieunderwood Carrie Underwoods Sohn Jacob

Instagram / carrieunderwood Carrie Underwood mit ihrem Sohn Jacob Bryan

Getty Images Carrie Underwood im April 2019

