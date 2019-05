Wartet auf die Zuschauer von Germany's next Topmodel etwa noch eine ganz besondere Überraschung? In diesem Jahr bediente sich Heidi Klum (45) eines völlig neuen Jury-Konzepts: Statt mit einem festen Team über die Schicksale der Kandidatinnen zu entscheiden, holt sie sich für jede Episode einen anderen Gastjuroren an die Seite. Schon vor dem Staffel-Start hatte Pro7 bekannt gegeben, welche Fashion-Experten Heidi unterstützen würden – doch nun waren alle schon einmal in der Sendung zu Gast. Wen sich die Modelmama wohl in der letzten Folge vor dem Finale mit ins Boot holt?

Nur noch zwei Folgen stehen an, bevor es für den großen Staffel-Showdown in den Düsseldorfer ISS DOME geht. Welche Gastjurorin in der kommenden Episode über die Mädchen urteilt, wurde gerade erst öffentlich: Die Ehre gebührt Topmodel Naomi Campbell (48). Mit ihr sichert sich Heidi mal wieder Promi-Support der Extraklasse. Doch wer muss in der Woche darauf kommen, um Naomis GNTM-Auftritt noch zu toppen? Gisele Bündchen (38), Winnie Harlow (24), Stefanie Giesinger (22) und Co. – sie alle waren in der aktuellen Staffel bereits zu Gast.

Ab jetzt heißt es also: einfach überraschen lassen! Immerhin kennt Heidi viele weitere Mode-Profis, die mit ihrem Expertenwissen für die Jury infrage kämen. Was haltet ihr eigentlich vom neuen Konzept mit den ständig wechselnden Juroren? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Naomi Campbell bei der Paris Fashion Week im Januar 2019

Getty Images Topmodel Winnie Harlow

Getty Images Stefanie Giesinger, 2019 in Berlin

