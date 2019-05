Ein unbeschwerter Kinoabend mit Freunden? Das dürfte Blanket Jackson (17) gutgetan haben – und das Comic-Epos "Avengers: Endgame" ist zum Abschalten wohl genau das Richtige. Auf den jüngsten Sohn des verstorbenen Popstars Michael Jackson (✝50) war in letzter Zeit viel eingeströmt, denn die neuen Missbrauchsvorwürfe gegen seinen Vater dürften auch an ihm nicht spurlos vorbeigegangen sein. Auf den Bildern vom Kinoabend fällt aber eins auf: Blanket ist ziemlich erwachsen geworden!

Veröffentlicht wurde das Foto von seinem älteren Bruder Prince Jackson (22) auf Instagram, der im Kino ebenfalls mit von der Partie war. Die Gruppenaufnahme versah der 22-Jährige mit dem Hashtag #Endgame, doch die Fans haben nur seinen Bruder im Blick: "Jeder sieht nur Bigi", schreibt einer der Follower – und bezieht sich damit auf Blanket, der schon lange den Spitznamen Bigi verpasst bekommen hat. "Oh mein Gott, Blanket ist so groß geworden", merkt ein anderer User an.

Tatsächlich dürften gerade die Deutschen ein besonderes Verhältnis zu Bigi haben, auch wenn diese Geschichte nun schon 16 Jahre zurückliegt. 2002 war Michael Jackson zu Besuch in Berlin und hielt seinen strampelnden Sohn – Blanket war erst wenige Monate alt – aus dem fünften Stock über die Fensterbrüstung. Vielen Fans vor dem Hotel stockte kurz der Atem, passiert ist dem Jungen zum Glück nichts.

MEGA Blanket Jackson in Los Angeles

LEON NEAL/AFP/Getty Images Michael Jacksons Kinder Prince, Blanket und Paris bei einem Konzert zu Ehren des "King of Pop" 2011

MEGA Blanket Jackson in Los Angeles auf dem Fußballplatz

