La Toya Jackson schwärmt von den Kids ihres Bruders Michael

Neben seinem großen Vermächtnis als King of Pop hinterließ Michael Jackson (✝50) seinen Nachwuchs. Mit seiner zweiten Ehefrau Deborah Jeanne Rowe bekam der Sänger Sohnemann Michael Joseph Jackson Jr., genannt Prince (27), und Tochter Paris (26). Aus einer weiteren Liebschaft – wer die Mutter ist, ist nicht bekannt – geht sein zweiter Sohn Blanket (22) hervor. Mittlerweile sind die drei keine Kinder mehr, sondern bereits in ihren Zwanzigern angekommen – und kommen wohl ganz nach ihrem berühmten Vater, wie Michaels Schwester La Toya Jackson (68) in einem Interview mit Gala berichtet. "Sie leben die Werte, die ihnen ihr Vater mitgegeben hat", erklärt die Musikerin und fügt hinzu: "Prince hat eine liebenswerte, wundervolle Persönlichkeit, Blanket ist sehr schüchtern und Paris ist so talentiert in vielen Dingen."

Der Tod des "Billie Jean"-Stars jährte sich in diesem Jahr bereits zum 15. Mal. Dennoch ist Michael bis heute ein gefeierter Musiker, dessen Songs im Radio rauf und runter gespielt werden. Seine Stimme in seinen Liedern zu hören, ist für seine Schwester manchmal gar nicht so leicht. "Das hängt sehr vom Tag ab. Manchmal bin ich dann voller Freude und schöner Erinnerungen", verrät La Toya auf die Frage, wie es sich anfühlt, heutzutage seine Musik zu hören. Doch hin und wieder wird sie von der Trauer des Verlusts ihres Bruders überwältigt: "Und dann gibt es Tage, da weine ich und kann es nicht ertragen."

Im Januar 2023 musste La Toya dann einen weiteren Verlust verkraften: Lisa Marie Presley (✝54), die Tochter von Elvis Presley (✝42) und erste Ehefrau von Michael, ist im Alter von 54 Jahren verstorben. Das Jackson-Familienmitglied und ihre einstige Schwägerin standen trotz des Ehe-Aus im Jahr 1995 in einem guten Verhältnis. Auf Instagram widmete La Toya ihr zum Abschied ein paar rührende Worte: "Wir werden dich vermissen, Lisa! Du wirst für immer in unseren Herzen sein. Ich werde nie vergessen, wie du die Liebe, die du für meinen Bruder empfunden hast, mit mir geteilt hast." Zudem bedankte sie sich für Lisa Maries stets aufrichtige Art ihr gegenüber.

La Toya Jackson auf dem Film Festival in Cannes 2018

Lisa Marie Presley, Sängerin

