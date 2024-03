Blanket und Katherine Jackson streiten um Michaels Erbe

Mit Michael Jacksons (✝50) Tod vor 15 Jahren hatte ein Streit um seinen Nachlass begonnen, der scheinbar immer noch kein Ende findet. Die zwei Nachlassverwalter John Branca und John McClain versuchten kürzlich, eine große geschäftliche Transaktion durchzuführen, zu der jedoch keinerlei Details bekannt sind. Michaels Mutter, Katherine Jackson (93), und ihr Enkelsohn Blanket (22) waren jedoch gegen den Deal. Gemeinsam zogen sie vor Gericht, um das Geschäft zu verhindern – und das mit Erfolg. Nun scheint Katherine jedoch ihre Meinung geändert zu haben. Gegen die gewonnene Gerichtsentscheidung geht sie zum Ärger ihres Enkelsohns plötzlich in Berufung. Auch verlangt sie, dass die durch die Berufung entstandenen Anwaltskosten aus Michaels Nachlass beglichen werden. Das alles geht dem jüngsten Sohn des Popstars gegen den Strich. Blanket wolle nicht, dass das Erbe seines Vaters für Katherines Zwecke genutzt wird. Deshalb gehe er nun gegen seine Großmutter gerichtlich vor, berichtet nun TMZ.

Michaels Erbe in Höhe von umgerechnet 102 Millionen Euro sorgte schon in der Vergangenheit für zahlreiche Familiendramen. Schon zu Lebzeiten hatte der sogenannte King of Pop seinen Vater, seine Geschwister und seine Ex-Frauen aus dem Testament gestrichen. Der Wunsch des Sängers war es, dass nur seine Mutter Katherine und seine drei Kinder Paris (25), Prince (27) und Blanket Zugriff auf sein Vermögen bekommen. Trotzdem zog insbesondere sein Vater, Joe Jackson (✝89), immer wieder vor Gericht, um die Entscheidung anzufechten. Doch ohne Erfolg: "Joe Jackson bekommt nichts von diesem Vermögen", hatte ein Richter im Jahr 2009 geurteilt. "Das ist eine Entscheidung, die sein Sohn getroffen hat", hatte der Jurist damals erklärt.

Nicht nur Michaels Erbe ist immer noch Gesprächsthema. Auch sein Lebenswerk fasziniert die Fans ungebrochen. Im April 2025 soll sogar ein Spielfilm über das Leben des wohl größten Popstars in die Kinos kommen. Neben Hollywoodstars wie Miles Teller (37) sollen auch Familienmitglieder des Kings of Pop an dem Projekt mitwirken. Sein Neffe Jaafar Jackson (27) beispielsweise spielt in dem Biopic sogar in die Hauptrolle.

