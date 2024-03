Für ihren Papa: Michael Jacksons Kids besuchen sein Musical!

Am Mittwoch feierte das Musiktheaterstück "MJ – The Musical" im Prince Edward Theatre in London Premiere. Das Musical handelt von dem außergewöhnlichen Leben der Musiklegende Michael Jackson (✝50) und war für zehn Tony Awards nominiert. Natürlich ließen es sich auch die Kinder des verstorbenen US-Stars nicht nehmen, an dem besonderen Event teilzunehmen. Gemeinsam posierte das Geschwister-Trio Prince Jackson (27), Paris Jackson (25) und Blanket Jackson (22) für die Kameras. Paris schlüpfte in ein elegantes kupferfarbenes Kleid, während ihre Brüder in schicken dunklen Anzügen eine gute Figur machten. Doch nicht nur die Kids des "Billie Jean"-Interpreten besuchten die Premiere des Musicals – auch Filmkomponist Hans Zimmer (66) war mit seiner Tochter Zoe Zimmer zu Gast bei der Veranstaltung.

Derzeit befindet sich Michaels jüngster Sohn, Prince Michael Jackson II., der von der Öffentlichkeit Blanket genannt wird, im Rechtsstreit mit seiner Oma Katherine (93): Zwei Nachlassverwalter wollten kürzlich eine größere geschäftliche Transaktion durchführen – Michaels Mutter und Blanket waren jedoch dagegen und zogen mit Erfolg vor Gericht. Inzwischen scheint Katherine jedoch ihre Meinung geändert zu haben – gegen die gewonnene Gerichtsentscheidung ging sie zum Ärger des 22-Jährigen plötzlich in Berufung. Auch die durch die Berufung entstandenen Kosten wolle sie ihrem Enkelsohn aufs Auge drücken – sehr zum Verdruss des Promi-Sprösslings. Blanket wolle nicht, dass das Erbe seines Vaters für Katherines Zwecke genutzt wird. Deshalb gehe er nun gegen seine Großmutter gerichtlich vor, berichtete TMZ.

Im Gegensatz zu ihrer Schwester Paris, die als Model und Schauspielerinöfter im Rampenlicht steht, leben Michaels Söhne eher zurückgezogen. Zum Geburtstag von Blanket machte Prince jedoch eine Ausnahme und teilte einen Schnappschuss seines Bruders auf Instagram. "Der Bursche hat es geschafft! Er verfolgt seine Träume und gewinnt Preise", kommentierte er das Foto und machte dabei auf Blankets Filmkarriere aufmerksam. Dieser wurde erst kürzlich auf dem Santa Monica Film Festival für seinen Kurzfilm ausgezeichnet.

Blanket Jackson im Oktober 2022

Prince und Blanket Jackson mit Freunden

