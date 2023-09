Superselten! Prince und Blanket Jackson posieren vor Kamera

Das kriegt man nicht oft zu sehen! Michael Jacksons (✝50) Söhne Prince (26) und Blanket (21) wurden im Rampenlicht geboren. Nachdem ihr Vater an einem Herzstillstand gestorben war, haben sich beide eher aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Während der Erstgeborene jedoch noch öfter zu sehen ist, hält sich Michaels jüngster Nachwuchs sehr bedeckt. Für ein Familienfoto stellten sich Prince und Blanket allerdings vor die Kamera!

Anlässlich des Geburtstags des King of Pop traf sich die Familie in Sin City. Die "The Jacksons"-Seite teilte auf Facebook ein Foto und schrieb dazu: "Ein besonderes Familientreffen für Michael Jacksons Blue Saphire Geburtstagsfeier." Die Fans überfluteten den Post mit Bemerkungen über Blankets Aussehen. "Blanket ist sooo groß. Niedliche Familie", schreibt ein Nutzer. "Wow, Blanket ist größer als ich, schätze ich", kommentiert ein weiterer User.

Prince und Blankets Schwester Paris (25) war am Geburtstag ihres Vaters wohl nicht so zum Feiern zumute. Denn die Sängerin bekam jede Menge Morddrohungen an diesem Tag zugesendet. "Bitte benutzt keinen Mann, den ihr nie getroffen habt, als Vorwand, um seine Tochter (die ihr auch noch nie getroffen habt) zu missbrauchen, zu manipulieren und zu belästigen", fordert Paris.

Anzeige

Getty Images Michael Jackson im März 2009 in London

Anzeige

Instagram / princejackson Michael, Paris, Prince und Blanket Jackson

Anzeige

Getty Images Paris und Prince Jackson bei einer Gala 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de