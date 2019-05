Claudia Effenberg (53) fühlt sich total wohl in ihrem Körper! Im vergangenen Herbst hatte sie gegenüber Promiflash stolz offenbart, dass sie dank Sport und gesunder Ernährung abgenommen habe. Zwei ganze Kleidergrößen trage die Frau von Steffen Effenberg (50) nun kleiner. Neulich bei einem Red Carpet-Auftritt gab sie sich sexy – und zog mit einem ganz besonderen Detail die Blicke auf sich!

Für das Fashion Charity Dinner am vergangenen Montag in München hatte sich die zweifache Mutter für einen 80s-Revival-Look entschieden: Sie trug einen schwarzen Anzug mit Schachbrettmuster-Verzierung und eine weiße Bluse – auf den ersten Blick nichts Spektakuläres. Bei genauerer Betrachtung fällt jedoch auf, dass das Oberteil einen ziemlich tiefen Ausschnitt hat. Sogar Claudias schwarzer BH lugte deutlich hervor. Dazu hatte die 53-Jährige einen roten Lippenstift aufgelegt und ihre Nägel in derselben Farbe lackiert. Dunkle Stiefeletten und eine schwarzweiß karierte Tasche machten ihre Wow-Garderobe komplett.

Auf Instagram postete sie von dem Abend einige Schnappschüsse und beeindruckte mit dem Outfit ihre Follower. "Verdammt heiß, Claudia. Steht dir ausgezeichnet", kommentierte nur einer von zahlreichen Usern. Wie gefällt euch der Style? Stimmt in der Umfrage ab!

Francesco Gulotta / Future Image Claudia Effenberg und Pedro da Silva beim Fashion Charity Dinner 2019

Francesco Gulotta / Future Image Claudia Effenberg im April 2019

Francesco Gulotta / Future Imag Claudia Effenberg im April 2019 in München

