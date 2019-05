Pietro Lombardi (26) hat eine neue Single am Start! Am Freitag brachte der Sänger den Track "Bella Donna" heraus und der verspricht schon jetzt, ein echter Sommerhit zu werden. Dabei bleibt der DSDS-Gewinner von 2011 dem Genre Latino-Pop treu. Schließlich feierte er damit schon große Erfolge und eroberte mit Liedern wie "Senorita" und "Phänomenal" die Spitze der deutschen Charts. Aber wird es vielleicht Zeit für einen neuen Sound? Viele User finden, dass die aktuelle Nummer ihren Vorgängern sehr stark ähnelt.

Am Sonntag veröffentlichte Pietro auf YouTube das Video zu "Bella Donna" und einige Nutzer haben recht schnell festgestellt: Irgendwie kommt ihnen der Titel ein bisschen bekannt vor. "Pietro nimmt ein und dieselbe Melodie und wiederholt sie jedes Jahr zum Sommer. Und es klappt. Ich fasse es nicht" oder "Eins zu eins der gleiche Beat und Vibe wie mit Kay One", kommentieren Fans. Nichtsdestotrotz kommt der Song super an und liegt momentan auf Platz eins der deutschen iTunes-Charts.

Aber Pietro kann auch anders – und das möchte er auf seinem dazugehörigen Album beweisen. Neben den tanzbaren Latino-Hits will der DSDS-Juror seine Bewunderer mit ein paar sanfteren Tönen überraschen. "Das wird eine bunte Mischung. Da sind auch Balladen dabei, aber eben auch viele schnellere Nummern", verriet der 26-Jährige im Promiflash-Interview. Wann die Platte erscheinen soll, ist noch nicht bekannt.

RTL II/ EL CARTEL MUSIC Pietro Lombardi auf Mallorca

Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi im August 2018 in Soltau

Anzeige

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de