Alle Welt schaut auf die britischen Royals! Am Montagmittag verkündete der Buckingham Palace, dass Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) zum ersten Mal Eltern geworden sind. Der Neu-Papa sprach später in einer rührenden ersten Rede dann ganz stolz über seinen Sohn und erklärte zugleich, sein Nachwuchs habe noch keinen Namen. In den englischen Wettbüros gibt es jetzt erst recht kein Halten mehr – wie wird das Kind heißen? Das sind die aktuellen Favoriten!

Auf der Webseite des Wett-Unternehmens Ladbrokes sind die derzeitigen Spitzenreiter in der Liste der Baby-Namen deutlich zu erkennen: So halten es die meisten Wettfreudigen für wahrscheinlich, dass das Söhnchen von Meghan und Harry auf den Namen Arthur hören wird – so heißen auch sein Opa Prinz Charles (70), sein Onkel Prinz William (36) und sein Cousin Prinz Louis (1) mit Zweit- oder Drittnamen. Auf dem zweiten Platz liegen Albert und Philip – ersterer ist auch der dritte Name seines Papas Harry. Mit Philip würden die Neu-Eltern wohl besonders den Uropa Prinz Philip (97) verzücken.

Auf der Wunschliste der Royal-Fans stehen aber auch noch James, Alexander, Alfred, Thomas (wie Meghans Papa), Spencer, Charles (wie Prinz Charles), Edward, Henry (wie sein Papa nämlich eigentlich heißt) und Richard. Der Name Spencer hätte wohl besonders für Harry eine emotionale Bedeutung: Seine Mutter Prinzessin Diana (✝36) hieß vor ihrer Heirat Diana Frances Spencer.

Getty Images Prinz Harry kurz nach der Geburt seines Sohnes im Mai 2019

Getty Images Herzogin Meghan in Birkenhead

ActionPress/SIPA/SIPA Prinzessin Diana mit Prinz Harry auf dem ersten offiziellen Baby-Foto 1984

