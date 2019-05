Wie war die erste Nacht mit Baby für Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37)? Das royale Ehepaar wurde am vergangenen Montag in den frühen Morgenstunden zum ersten Mal Eltern – die ehemalige US-Schauspielerin brachte einen gesunden Jungen zur Welt. Die erste Nacht zu dritt haben der Bruder von Prinz William (36) und seine Partnerin somit bereits hinter sich. Nun sickerte durch, wie aufregend die neue Situation für die frischgebackenen Eltern war!

Wie britische Medien übereinstimmend berichten, verbrachte die kleine Familie ihre erste gemeinsame Nachtruhe in ihrem Zuhause im Frogmore Cottage. Royal-Reporter Omid Scobie soll zudem in Erfahrung gebracht haben, ob der erste Abend mit Kind für Harry und Meghan tatsächlich so aufregend war, wie man vielleicht erwarten würde. Doch Baby Sussex scheint den beiden bisher noch keine schlaflosen Stunden beschert zu haben. Auf Twitter schrieb er: "Mir wurde gesagt, ihre erste Nacht als Familie war friedlich und emotional."

Am Mittwoch möchte das Paar seinen Sohnemann im Rahmen eines Fototermins zum ersten Mal der Welt präsentieren und wird im Zuge dessen hoffentlich auch den Namen verraten. Bis dahin genießen Harry und Meghan ihr Familienglück aber zunächst noch ganz privat. "Es wird ein ruhiger Tag für die beiden", erklärte der Royal-Experte im Netz.

Getty Images Frogmore Cottage, Prinz Harry und Herzogin Meghans Zuhause

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Februar 2019

Getty Images Prinz Harry kurz nach der Geburt seines Sohnes im Mai 2019

