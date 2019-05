Vor wenigen Stunden verkündete der Buckingham Palast eine große Neuigkeit: Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) sind zum ersten Mal Eltern geworden. Bisher gibt es noch keine Bilder von ihrem Sohnemann und auch der Name des Kleinen ist aktuell ein Geheimnis. Trotzdem hat der Mini-Prinz jetzt schon eine Gemeinsamkeit mit einem anderen Mitglied des britischen Königshauses: Baby Sussex ist – wie einst Uroma Queen Elizabeth II. (93) – der Siebte in der Thronfolge!

Damit, dass Harrys Söhnchen eines Tages auf dem Thron sitzen wird, ist derzeit allerdings nicht zu rechnen. Immerhin stehen vor ihm in der Thronfolge noch Prinz Charles (70), Prinz William (36), Prinz George (5), Prinzessin Charlotte (4), Prinz Louis (1) und sein Papa Harry. Oberhaupt der britischen Monarchie wird der Kleine also sicher nie sein – oder besteht da vielleicht doch ein Fünkchen Hoffnung? Denn die gleichen Voraussetzungen hatte auch Queen Elizabeth, als sie 1926 zur Welt kam. Auch sie stand gerade einmal an siebter Stelle in der Thronfolge. Dennoch wurde die heutige Monarchin 25 Jahre später zur Königin gekrönt. Nachdem ihr Onkel Edward VIII. 1936 abgedankt hatte, übernahm ihr Vater die Krone – und Elizabeth rückte im Rennen um den Thron weiter nach vorn.

Dass sich die Thronfolge ein zweites Mal so drastisch verändern wird, ist allerdings unwahrscheinlich. So ist kaum damit zu rechnen, dass Prinz William, Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis allesamt die Krone abgeben.

