Anke "Hasi" Leithäuser wanderte vor einigen Jahren mit ihrem Mann Dirk nach Italien aus. Doch ihre Ehe scheiterte und die Goodbye Deutschland-Auswanderin blieb allein in der gemeinsamen Currywurst-Bude am Gardasee zurück. Um ihrer Tochter ein wenig Gesellschaft zu leisten, reiste schließlich Mama Gisela an – doch jetzt sorgt die Rentnerin für beunruhigende Nachrichten: Sie hat sich bei einem Sturz die Schulter gebrochen!

Dies schreibt die Produktionsfirma Flamingo Pictures auf Instagram. Gisela sei in ein Loch getreten und daraufhin unglücklich hingefallen. Nun trägt sie eine Bandage und kann ihren rechten Arm nicht bewegen. Trotzdem soll ihr der Unfall nicht schwer zu schaffen machen. "Allerdings lacht Mama Hasi schon wieder. Als echte rheinische Frohnatur lässt sie sich nicht unterkriegen", verkündet die Firma auf der Social Media-Plattform weiter.

Nach ihrer Scheidung von Dirk geht es Hasi als Single-Lady richtig gut. Gegenüber Bunte gab die Imbiss-Besitzerin zu: "Ich fühle mich total sauwohl. Ich mache, was ich will. Wie ich will. Ob ich will. Jetzt bin ich das erste Mal allein und das genieße ich jetzt so richtig."

