Sie waren eines der Kultpaare der beliebten Auswanderer-Show Goodbye Deutschland. Schon vor zehn Jahren sind Anke "Hasi" Leithäuser und ihr damaliger Mann Dirk nach Italien ausgewandert. Am Gardasee haben sie sich eine neue Existenz aufgebaut. Doch obwohl das Dirks Lebenstraum war, hat er mittlerweile den Rückzug nach Deutschland angetreten – weil er eine neue Frau kennen- und lieben gelernt hat. Jetzt hat Hasi verraten, wie es ihr zwei Jahre nach der Trennung geht.

Eine Currywurst-Bude am Gardasee sollte ihr großer Traum bis zur Rente sein – nun zieht Hasi ihn alleine durch. Nach 35 Jahren Liebe hat Didi, so Dirks Spitzname, seine Hasi verlassen. Gegenüber Bunte erzählte die Auswanderin nun, wie gut sie das Liebes-Aus mittlerweile verkraftet hat: "Ich fühle mich total sauwohl. Ich mache, was ich will. Wie ich will. Ob ich will. Jetzt bin ich das erste Mal allein und das genieße ich jetzt so richtig." Es klingt ganz danach, als würde sie ihrem Ex keine Träne mehr hinterherweinen.

Einen neuen Partner hat die Imbissbudenbetreiberin noch nicht. Das liegt aber auch an ihrer bitteren Trennungserfahrung. "Vertrauen muss auch erst einmal wiederaufgebaut werden. Das ist ja auch so eine Sache. Ich weiß nicht, ob ich noch mal jemandem vertrauen kann", erklärte sie.

Facebook / Dieter Leithäuser "Goodbye Deutschland“-Stars Dieter "Didi" und Anke "Hasi“ Leithäuser

Anzeige

Facebook / Dieter Leithäuser Dieter "Didi" und Anke "Hasi“ Leithäuser vor ihrer Currywurstbude

Anzeige

Facebook / Dieter Leithäuser Dieter Leithäuser mit seiner neuen Freundin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de