Wurde Florian Silbereisen (37) etwa bei einem Auftritt vom Herzschmerz übermannt? Im Dezember vergangenen Jahres schockte der Schlagersänger seine Fans mit der Trennung von Helene Fischer (34). Die Sängerin ist inzwischen neu verliebt, das Klubbb3-Mitglied hingegen nach wie vor Single. Bei einem Konzert in Oberhausen am vergangenen Samstag stiegen Florian nun anscheinend Tränen in die Augen – bei einem besonders emotionalen Song!

Wie Der Westen berichtete, saß Florian während des besagten Gänsehaut-Moments ganz allein, nur mit seiner Gitarre, auf der riesigen Bühne der König-Pilsener-Arena. Knapp 9000 Zuschauer standen dem Musiker gegenüber, als er die Cover-Version der Seiler und Speer-Ballade "Ala bin" ankündigte: "Wisst ihr, manche Lieder verbinden wir mit besonders schönen Erlebnissen oder einem besonderen Moment. Manche helfen aber auch über eine schwierige Zeit hinweg", soll er dem Publikum mit stockenden Worten berichtet haben.

Den Song habe Florian das erste Mal in der Silvesternacht gehört – in einer, laut eigener Aussage, sehr melancholischen Phase seines Lebens. Kurz vor dem Jahreswechsel hatten er und Helene ihre Trennung bekannt gegeben. Vor allem die Textzeile "Wenn ich dann allein bin, ruf ich dich wieder an", sei ihm damals sofort in Erinnerung geblieben. "Es gibt gerade zwei Menschen, die dieses Lied hin und wieder ganz gerne haben", sagte er, bevor er den Titel anstimmte. Für viele Fans war damit offensichtlich, dass Florian auf seine Ex-Partnerin anspielte.

AEDT/WENN.com Florian Silbereisen, Entertainer

WENN.com Helene Fischer und Florian Silbereisen bei "Schlagerchampions 2019 – Das große Fest der Besten"

Photo by Hannes Magerstaedt/Getty Images Florian Silbereisen bei der Daniel Fendler Fashion Show 2013 in München

