Florian Silbereisen (37) gibt jetzt Vollgas! Im Dezember 2018 sorgte der Musiker mit seinem Privatleben für etliche Schlagzeilen: Seine Beziehung zu Schlagersängerin Helene Fischer (34) zerbrach nach zehn gemeinsamen Jahren. Das Ex-Paar beteuerte jedoch immer wieder, sich im Guten getrennt zu haben. Und so blickt der Moderator auch positiv in die Zukunft und feilt eifrig an seiner Karriere: Nach dem Liebes-Aus hat er jedenfalls alle Hände voll zu tun!

Auf seinem Facebook-Kanal meldet sich Florian nun bei seinen Fans. Seine Follower können sich offenbar auf jede Menge Action mit dem Entertainer freuen. "Statt Urlaub in den Bergen, wie es in diversen Blättern stand, haben wir in den verschneiten Bergen von morgens bis spätabends tolle Bilder für unsere Hüttenparty gedreht. Und letzte Woche haben wir fleißig für unsere Tournee geprobt. Ich freue mich schon sehr, mit euch den Schlager zu feiern", berichtet er von den ereignisreichen Tagen.

Doch nicht nur musikalisch wird Florian in den kommenden Monaten von sich reden machen. Auch die Schauspielkarriere des Showmasters nimmt ordentlich Fahrt auf. Der 37-Jährige tritt die Nachfolge von Sascha Hehn (64) an und wird in Das Traumschiff zukünftig den Kapitän verkörpern. An den Weihnachtsfeiertagen wird die erste Folge mit dem TV-Star über die Bildschirme flimmern.

ThüringenPress/ActionPress Helene Fischer und Florian Silbereisen in der Livesendung "Schlagerchampions"

Facebook / Florian Silbereisen Florian Silbereisen im Februar 2019

AEDT/WENN.com Florian Silbereisen beim Smago Award 2019

