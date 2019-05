Achtung, Spoiler! Wird Daenerys etwa verrückt? In der vergangenen Folge von Game of Thrones drehte sich alles um die bevorstehende Schlacht zwischen der Drachenkönigin und Königin Cersei. Dabei zeigte sich allerdings auch ein größer werdendes Zerwürfnis zwischen Dany und ihren Verbündeten – was nicht zuletzt an Daenerys' immer schlechter werdenden psychischen Verfassung liegt. Wird damit etwa schon angedeutet, was am Ende mit ihr passieren wird?

In den vergangenen Folgen gab es immer wieder Anzeichen, dass die Targaryen-Königin mehr und mehr in die Fußstapfen ihres Vaters tritt, des irren Königs. Dany wird ständig ungewohnt aufbrausend und lässt Lords, die nicht das Knie vor ihr beugen wollen, sogar hinrichten. In der vergangenen Folge will sie auch in Kauf nehmen, tausende unschuldige Menschen zu töten, nur um an den Eisernen Thron zu kommen – so etwas wäre noch vor ein paar Staffeln bei Daenerys undenkbar gewesen. Ihre Launenhaftigkeit und Gier nach dem Thron scheinen mittlerweile jedoch so groß, dass selbst ihr wichtigster Berater Tyrion Angst vor ihr hat. Nachdem mit Jorah Mormont und Missandei nun auch zwei ihrer engsten Vertrauten verstorben sind, scheint Dany auch niemand mehr beeinflussen zu können.

All das erinnert stark an Daenerys' Vater, den irren König. Sollte Dany tatsächlich in seine Fußstapfen treten und zur irren Königin werden, könnte es jedoch schlecht für sie aussehen. Schließlich haben seine Untertanen zum Schluss gegen den König rebelliert, bevor er schließlich durch Jaime Lannister umgekommen ist. Könnte so ein Schicksal etwa auch Daenerys drohen?

Wiese/face to face Emilia Clarke als Daenerys Targaryen in "Game of Thrones"

Helen Sloan / HBO Emilia Clarke als Daenerys Targaryen

Wiese/face to face / ActionPress Nikolaj Coster-Waldau als Jaime Lannister in "Game of Thrones"

