Das war so aber nicht geplant! Am Montagmorgen wurden Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) zum ersten Mal Eltern. Nur knapp zwei Tage später stand nun das erste Treffen mit Queen Elizabeth II. (93) an – schließlich sollte die Monarchin das neue Mitglied der Königsfamilie als Erste kennenlernen. Doch dieser Plan ging nicht auf – denn ein anderer Royal traf Baby Sussex schon zuvor!

Bei ihrem ersten Auftritt vor der Presse am Mittwochmittag strahlten Meghan und Harry mit ihrem Sohn im Arm voller Glück. Auf die Frage eines Journalisten, ob die königliche Familie den Kleinen bereits kennengelernt habe, antwortete die ehemalige Schauspielerin im Sky News-Livestream mit einem Grinsen: "Wir sind gerade dem Herzog über den Weg gelaufen, das war wirklich schön!" Demnach durfte Prinz Philip (97), der Ehemann der Queen und Duke of Edinburgh, als Erster einen Blick auf seinen Urenkel werfen.

Ob der Queen dieses zufällige Treffen wohl übel aufstoßen wird? Schließlich war eigentlich geplant, dass die 93-Jährige ihren achten Urenkel als erstes Mitglied der royalen Familie treffen sollte. Für das Rendezvous mit Baby Sussex unterbrach sie sogar den Besuch ihrer geliebten Royal Horse Show.

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und ihr Sohn auf Schloss Windsor

Anzeige

WPA Pool/ Getty Images Prinz Philip bei einer Parade vor dem Buckingham Palace

Anzeige

ActionPress / Jonathan Brady / Empics Queen Elizabeth II. im Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de