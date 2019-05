Das Rätselraten geht weiter! Am frühen Montagmorgen war es endlich so weit: Das erste Kind von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) erblickte endlich das Licht der Welt. Nach der Geburt trat der frischgebackene Papa vor die Presse, um sein Familienglück mit der Welt zu teilen. Den Namen von Baby Sussex behielt der stolze Vater aber noch für sich. Aber nun gibt es eine wilde Theorie: Verraten wirklich zwei Pferde, wie Harrys Sohn heißt?

Das berichtet zumindest die britische Zeitung The Sun. Als der Bruder von Prinz William (36) vor die Reporter tritt, sieht man im Hintergrund die Stallungen von Frogmore Cottage – Boxenschilder der Vierbeiner inklusive. Schaut man genauer hin, erkennt man auf den Plaketten die Namen der Tiere: George und Sir John. Da Harrys Bruder seinen Erstgeborenen schon George genannt hat, dürfte damit eigentlich nur John als Name für den neuesten Nachwuchs der britischen Königsfamilie infrage kommen. Bestätigt wurde diese Theorie aber nicht. Die Tatsache, dass sich der 34-Jährige nach seiner Ansprache auch bei den beiden Pferden bedankt, ist laut des Berichts ebenfalls ein Hinweis dafür, dass er seinen Sohnemann John genannt hat.

Heißer Favorit ist laut britischen Wettbüros allerdings Arthur – dicht gefolgt von Albert und Philip. Aber wie der Mini-Royal wirklich heißt, werden die Fans erst in wenigen Stunden erfahren. Denn Harry kündigte am Montag an, dass er und seine Frau am heutigen Mittwoch den ersten Auftritt als Familie absolvieren werden. Vermutlich wollen sie dann auch gleich den Namen ihres Kindes verraten.

Getty Images Prinz Harry kurz nach der Geburt seines Sohnes im Mai 2019

Getty Images Prinz Harry nach der Geburt seines Sohnes Anfang Mai 2019

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Februar 2019

