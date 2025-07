Jessica Hnatyk will Liebesleben erst mal für sich behalten

Jessica Hnatyk (24) hat sich entschieden, ihr Liebesleben vorerst aus der Öffentlichkeit fernzuhalten. Nachdem die Beziehung der Reality-TV-Bekanntheit mit Germain Wolf am finalen Lagerfeuer von Temptation Island V.I.P. geendet hatte, möchte sie nun ihr privates Glück schützen. Im Interview mit Promiflash auf dem Event Howdy Honey von Hej Mates betonte Jessica: "Ich bleibe steif dabei, dass ich nichts dazu sagen werde, weil ich habe ja nur gesagt, ich bin glücklich." Ob sie frisch verliebt oder als glücklicher Single durchs Leben geht, ließ sie offen.

Ein Grund für ihre Zurückhaltung könnte der noch frische Abschluss ihrer letzten Beziehung sein. Jessica erklärte, dass sie in naher Zukunft möglicherweise mehr Details verraten werde, doch momentan wolle sie es ruhiger angehen lassen. Sie hofft, dass die Öffentlichkeit ihre Entscheidung respektiert. "Irgendwann, wenn es so weit ist, dann werde ich es verraten", betonte sie im Promiflash-Interview und stellte abschließend erneut klar: "Ich bin glücklich. Ich werde dazu keine weiteren Details geben."

Die Trennung von Germain ging an Jessica zwar nicht spurlos vorbei, sie hat die Influencerin aber auch persönlich wachsen lassen. In einem früheren Promiflash-Interview gab die Medienpersönlichkeit offen zu, Fehler gemacht zu haben. "Ich habe auf jeden Fall daraus gelernt, dass man halt seinen Partner nicht so schlecht redet, wie ich es gemacht habe", erzählte die Reality-TV-Bekanntheit. Besonders ihre abfälligen Bemerkungen, etwa über Germains fehlenden Führerschein, habe sie rückblickend bereut: "Es waren halt einfach Sachen, die sich so ein bisschen angestaut haben. Aber ich würde nie wieder so schlecht über meinen Partner reden."

Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk, Reality-TV-Bekanntheit

RTL / Kimberly Schäfer Jessica Hnatyk und Germain Wolf, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer