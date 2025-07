Nach Zwangspause: Weiterhin Quotentief für "Die Bachelors"

RTL hat am Mittwochabend die Ausstrahlung der Datingshow Die Bachelors nach einer einwöchigen Pause fortgesetzt. Doch die Rückkehr verlief alles andere als erfolgreich, wie DWDL berichtet: Mit lediglich 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen stürzte die Sendung mit einem Marktanteil von gerade einmal 6,3 Prozent auf ein Rekordtief ab. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen lief es sogar noch schlechter, mit nur 4,6 Prozent Marktanteil. Insgesamt schalteten gerade einmal 660.000 Menschen ein.

Auch andere Sender kämpften am Mittwochabend um die Gunst der Zuschauer. Bei ProSieben erreichte die Rateshow "Wer isses?" mit nur 510.000 Zuschauern ebenfalls ein Quotentief. Die Marktanteile in der Zielgruppe beliefen sich auf lediglich 5,4 Prozent, was den Sender auf eine Ebene mit Formaten auf Kabel Eins und RTLZWEI zurückwarf. Währenddessen konnte jedoch Sat.1 punkten: Die Show "Das große Backen - Die Profis" erzielte solide Zahlen und erreichte 1,14 Millionen Zuschauer, stieß jedoch am späten Abend mit "Hochzeit auf den zweiten Blick" auf wenig Resonanz.

Schon Ende Juni hatte RTL mit schwierigen Entscheidungen für "Die Bachelors" zu kämpfen, als die Show kurzfristig aus dem Programm genommen wurde – damals zugunsten eines Zusammenschnitts des Promi-Pool-Quiz "Splash!". Grund dafür waren laut dem Sender die "programmliche Natur" und die starke Konkurrenz an jenem Abend. Die anhaltend schwachen Quoten werfen nun die Frage auf, ob es der Kuppelshow gelingen kann, aus dem Quotental herauszukommen oder ob sich RTL von einem seiner bisherigen Zugpferde trennen könnte.

RTL / Benno Kraehahn Martin Braun und Felix Stein, "Die Bachelors" 2025

