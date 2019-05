Emil Kusmirek (28) überrascht mit einem neuen Look! Seit Jahren war der Zopf das ultimative Markenzeichen des Tänzers. Doch damit ist jetzt Schluss: Der 28-Jährige hat ein haariges Umstyling gewagt und sich seinen Mini-Pferdeschwanz abschneiden lassen. Er selbst ist total zufrieden mit dieser Entscheidung. Nur was war eigentlich der Grund für die optische Veränderung? Das hat Emil nun im Gespräch mit Promiflash verraten.

"Ich war fürchterlich aufgeregt, denn meine Haare mussten jetzt dran glauben. Durch die ständigen Blondierungen sahen sie überhaupt nicht mehr so gesund aus", erklärte der ehemalige Supertalent-Kandidat gegenüber Promiflash. Der erste Blick in den Spiegel kostete Emil ein wenig Überwindung. Aber ein aktuelles Foto beweist: Er fühlt sich inzwischen recht wohl mit dem Schnitt. "Es war nun auch mal an der Zeit für ein neues Styling", stellte er außerdem klar.

Seine BFF Katja Kalugina (26) ist schon jetzt ein Fan der Frise. "Ich finde die neue Frisur cool, das ist modern. Und was ich am tollsten finde an der Frisur, ist, dass du so gestrahlt hast, als sie fertig war", schwärmte die Let's Dance-Profitänzerin. So könne sich ihr Kumpel neu erfinden. Für sie bleibe er trotzdem immer der alte Emil.

ActionPress / Jens Krick / Future Image Emil Kusmirek im Jahr 2017 in Köln

Stephen Wallocha / ActionPress Emil Kusmirek beim Late Night Shopping in Hamburg

Privat Katja Kalugina und Emil Kusmirek

