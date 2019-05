So harmonisch können Ex-Beziehungen aussehen! Nachdem Kendall Jenners (23) Romanze mit Harry Styles (25) vor etwa drei Jahren in die Brüche gegangen war, kamen immer wieder Gerüchte um ein vermeintliches Liebes-Comeback der beiden auf. An den Spekulationen schien bisher jedoch nichts dran zu sein – immerhin ist Kendall aktuell mit Basketballer Ben Simmons liiert. Neue Bilder von Kendall und Harry lassen die Herzen ihrer Fans aber mit Sicherheit trotzdem höherschlagen: Der Sänger und das Model trafen nun in New York aufeinander und genossen die Zeit miteinander sichtlich!

Am Montagabend tauchten der 25-Jährige und seine zwei Jahre jüngere Ex bei der Met Gala in New York auf – allerdings nicht gemeinsam: Kendall erschien mit Schwester Kylie Jenner (21), während Harry Gucci-Designer Alessandro Michele im Schlepptau hatte. Auf der Party trafen die Mega-Stars letztendlich aber doch aufeinander und schienen sich prächtig zu verstehen, wie Fotos zeigen: Kendall und Harry lachen sich auf den Aufnahmen offen an und strahlen dabei übers ganze Gesicht! Böses Blut scheint es zwischen diesen beiden nicht zu geben.

Schon vor zwei Jahren hatte der One Direction-Star angedeutet, dass er sich mit seinen Ex-Freundinnen gut verstehe. Ob er damit nun Kendall, Taylor Swift (29) oder eine andere seiner Verflossenen meinte, ist nicht klar. Sein Statement klingt aber allemal versöhnlich: "Jeder sollte miteinander befreundet sein, richtig?", verriet er in einem Interview.

Getty Images Kylie Jenner und Kendall Jenner auf der Met-Gala 2019

Getty Images Harry Styles und Alessandro Michele bei der Met-Gala 2019

SplashNews.com Kendall Jenner und Harry Styles im Dezember 2013 in New York

