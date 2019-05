Schockierende Nachrichten für die Fans der US-Fernsehserie "Power Rangers"! Einer der Hauptdarsteller, Pua Magasiva, ist mit gerade einmal 38 Jahren verstorben. Größere Bekanntheit erlangte der Schauspieler zudem in den 2000er-Jahren als der Red Ranger in der "Ninja Storm"-Realverfilmung der fünf Superhelden. Außerdem war er das Werbegesicht für eine in Neuseeland bekannte Energy-Drink-Marke. Nun wurde Pua tot in seiner Wohnung aufgefunden.

Wie New Zealand Herals berichtete, wurde die Polizei am frühen Freitagmorgen zu Puas Zuhause in Wellington gerufen. Der Serienstar wurde dort leblos aufgefunden. Ein Polizeisprecher teilte der Zeitung später jedoch mit, dass sie die Umstände seines Todes als nicht verdächtig einstufen würden. Nach bisherigem Erkenntnisstand scheint er offenbar an einer natürlichen Ursache verstorben zu sein.

Pua hinterlässt seine Ehefrau Lizz Sadler und seine 7-jährige Tochter Jasmine. Von der Familie hat sich bisher keiner zu seinem plötzlichen Tod geäußert. Auch viele Fans trauern im Netz um den Verlust des Leinwandhelden: "Ich werde Pua sehr vermissen. Gott segne dich, wo auch immer du bist", schrieb ein trauriger Fan auf Twitter.

Instagram / pua_magasiva Pua Magasiva, Januar 2019

Getty Images Lizz Sadler und Pua Magasiva, November 2017

Instagram / pua_magasiva Schauspieler Pua Magasiva



