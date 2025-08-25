Diese Miniserie schubst "Wednesday" vom Netflix-Thron

Die Thriller-Serie "Hostage" hat es geschafft und den Spitzenplatz bei Netflix erobert! Nach nur zwei Wochen musste die zweite Staffel von Wednesday den Thron räumen und Platz für die neue Nummer eins machen. "Hostage", eine Polit-Thriller-Miniserie mit hochkarätiger Besetzung, bietet fesselnde Spannung: In der Handlung wird der Ehemann der britischen Premierministerin, gespielt von Suranne Jones, entführt, während gleichzeitig Julie Delpy (55) als französische Präsidentin selbst ins Visier der Täter gerät.

Die Serie umfasst lediglich fünf Folgen, die mit einer Länge zwischen 38 und 46 Minuten keine Zeit verlieren, den Zuschauer direkt ins Geschehen zu ziehen. Kritiker loben "Hostage" mit beeindruckenden 85 Prozent auf Rotten Tomatoes und attestieren der Show "eine schockierende Wendung nach der anderen". Die Publikumswertung hingegen fällt mit 48 Prozent vergleichsweise niedrig aus. Doch die packende Story um politische Intrigen, moralische Dilemmata und persönliche Verluste hat "Hostage" trotzdem an die Spitze der Netflix-Charts katapultiert, noch vor beliebten Serienhits wie "Wednesday" und "Ströme des Schicksals".

Zuvor hatte "Wednesday" einen echten Raketenstart hingelegt: Die zweite Staffel landete bereits am ersten Tag nach dem Release auf Platz eins der Netflix-Charts und überholte damit andere Serienhits wie "Untamed", Squid Game und "Sandman". Die Fans feierten das Comeback von Jenna Ortega (22) in der Hauptrolle, während Emma Myers (23) als loyale Mitbewohnerin Enid erneut für Begeisterung sorgte. Besonders die Chemie zwischen den beiden Schauspielerinnen wurde von Zuschauern als große Stärke der Serie hervorgehoben.

Jenna Ortega, 2025

Julie Delpy, Schauspielerin

Emmy Myers bei der "Wednesday 2"-Premiere in London

