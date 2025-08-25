Nach Trennung: Stefano Zarrella steht Pietro Lombardi bei

Pietro Lombardi (33) sucht nach der Trennung von Laura Maria Rypa (29) offenbar Halt im Kreise enger Freunde. Der Sänger, der sich nach dem Liebes-Aus zunächst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, ist inzwischen wieder aufgetaucht und verbringt seine Abende in vertrauter Gesellschaft. Zusammen mit Stefano Zarrella (34) und Comedian Mariano Vivenzio stand jetzt ein Karaoke-Abend auf dem Plan. In einer Instagram-Story von Stefano war zu sehen, wie Pietro den gefühlvollen Song "Breathe Easy" zum Besten gab – eine Ballade über Herzschmerz, die offenbar perfekt zu seiner aktuellen Gefühlslage passt.

Der gemeinsame Abend mit seinen Kumpels scheint Pietro sichtlich gutgetan zu haben. Schon in der Vergangenheit betonte er immer wieder, wie wichtig ihm die enge Freundschaft zu Stefano ist. Der jüngere Bruder von Schlagerstar Giovanni Zarrella (47) ist mittlerweile vor allem mit seinen Kochvideos im Netz erfolgreich. Doch trotz seiner mittlerweile 2,4 Millionen Follower auf Instagram findet er nach wie vor Zeit, sich um den Herzschmerz des Sängers zu kümmern. Für den 33-Jährigen dürfte der Abend mit emotionalen Klängen und lockerer Stimmung eine willkommene Ablenkung gewesen sein.

Die innige Freundschaft entwickelte sich jedoch erst mit der Zeit, früher war der Social Media-Koch zunächst beruflich an Pietros Seite. 2016 trafen sie sich erstmals auf der Geburtstagsparty von Stefanos Schwägerin Jana Ina Zarrella (48). Die Begegnung führte zu einer professionellen Zusammenarbeit, bei der Stefano als Manager des Sängers tätig war. Über mehrere Jahre hinweg begleitete er nicht nur Pietros musikalische Erfolge, sondern kümmerte sich auch um das Tagesgeschäft und das Organisatorische. Dieses berufliche Kapitel endete zwar 2021, doch die Freundschaft der beiden blieb bestehen.

Anzeige Anzeige

Andreas Rentz/GettyImages Pietro Lombardi, Stefano Zarrella und Bastiaan Ragas bei 1. Live-Show von "Let's Dance" 2017

Anzeige Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Mai 2025 in Rom