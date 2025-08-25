Elena Miras will zu Leyla Heiters Sticheleien "schweigen"

Leyla Heiter (29) machte im Netz kein Geheimnis daraus, dass sie die Ex-Partnerin ihres Ehemanns Mike Heiter (33) nicht leiden kann. Gegenüber Elena Miras (33) empfinde sie eine große Antipathie, stichelte sie. Eine Reaktion von Elena ließ nicht lange auf sich warten. In ihrer Instagram-Story geht die Reality-TV-Bekanntheit nun jedoch überraschend gelassen mit Leylas harten Worten um. "Reife bedeutet, zu wissen, dass Schweigen manchmal die bessere Wahl ist, als zu streiten", postet sie im Netz und antwortet damit höchstwahrscheinlich indirekt auf Leylas vorausgegangene Story.

Mike war nicht nur mit Elena zusammen – gemeinsam bekamen sie auch eine Tochter namens Aylen. Die mittlerweile Siebenjährige wohnt jedoch fest bei Elena in der Schweiz und hat kaum Kontakt zu ihrem Vater. Vor wenigen Tagen kochte dieses viel diskutierte Thema erneut hoch, denn Fans fragten sich, ob Mikes Tochter zu seiner bevorstehenden Mega-Hochzeitsfeier mit Leyla Ende August erscheinen wird. "Meine Tochter wird nicht bei meiner Hochzeit sein. Der Bezug ist nicht so, wie er sein sollte, da wir in den letzten Jahren viel zu wenig Kontakt hatten", klärte Mike schnell auf und sorgte damit für gemischte Reaktionen.

Auch Leyla bezog zu dem Thema bereits Stellung. "Ich habe mich nie eingemischt, aber ständig werde ich mit reingezogen und bin angeblich die Böse, die alles verbietet, obwohl das nie der Fall war", stellte die Influencerin auf Instagram klar. Die anhaltenden Anfeindungen machen ihr offenbar schwer zu schaffen. "Ich bin auch nur ein Mensch, der sich freut, nächste Woche zu heiraten! Und ich habe die Schnauze voll davon, dass es Leute gibt, die extra seit einer Woche sticheln, nur um jetzt die Aufmerksamkeit zu bekommen", schrieb sie weiter. Ihr sei es wichtig, ihren Ehemann zu unterstützen. "Mir tut es als Ehefrau im Herzen weh, zu sehen, was über Mike geschrieben wird und wie von ihm gedacht wird. Weil ich weiß, wie sehr er leidet und liebt! Also hört auf, Hass zu streuen."

Collage: Instagram / elena_miras, ActionPress Collage: Elena Miras und Leyla Heiter, Realitystars

Instagram / elena_miras Aylen und Elena Miras, Dezember 2024

IMAGO / Beautiful Sports Mike und Leyla Heiter, November 2024