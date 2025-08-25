Nach Krankenhaus-Update: Oliver Pocher schießt gegen Lola

Lola Weippert (29) musste wegen einer Hirnhautentzündung ins Krankenhaus. Drei Wochen war die Moderatorin zu einer Genesungspause gezwungen. Am Montag meldete sie sich mit einem Foto aus dem Krankenhausbett zurück. Es dauerte nur wenige Stunden, bis auch Oliver Pocher (47) darauf aufmerksam wurde – der Komiker hatte Lola schon vorher auf dem Kieker. Und nun schießt er in seiner Instagram-Story erneut gegen sie. Olli repostet ihr Bild und schreibt spöttisch dazu: "Wenn du es trotz 'Hirnhautentzündung' schaffst, inspirierende Worte und Musik zu finden, dann ist Lola wieder da." Lola selbst ließ den Spruch des Entertainers bisher aber unkommentiert.

Mit seinen Worten bezieht Oliver sich auf Lolas Text in dem Post und ihrer Story, in dem sie ihren Fans ankündigte, nun endlich wieder arbeiten zu können. "Ich bin zurück nach drei Wochen Zwangspause und danke euch fürs an mich Denken! Ich lag mit einer Hirnhautentzündung im Krankenhaus, denn eine Meningitis kann lebensbedrohlich sein", erklärte sie der Community. Zuvor hatte sie zwar ein Selfie aus der Klinik geteilt, den Grund für ihren Krankenhausaufenthalt ließ sie aber zunächst offen. Die Fans bekamen lediglich die Info, dass sie eine 20 Zentimeter lange Spritze in die Wirbelsäule bekam.

Auch diesen Post ließ Olli nicht unkommentiert. Vielmehr nahm er ihn zum Anlass, um weit gegen Lola auszuholen. Im Netz zeigte er sich erzürnt über das Selfie mit Maske im Krankenhausbett. "Wieder eine Bullshit-Aufmerksamkeitsgeschichte unserer kleinen Lügenbaronin Lola", schimpfte der 47-Jährige. Schon hier deutete er an, Lolas Krankheit könne ja nicht so schlimm sein, wenn sie Zeit und Kraft finde, ein Selfie zu machen. Aus welchem Grund Olli die 29-Jährige als "Lügenbaronin" bezeichnete, erklärte er nicht – aber dass er ihr die Ernsthaftigkeit ihres Zustandes nicht abnahm, war mehr als deutlich herauszulesen: "Solange du noch bei deiner Infusion 'stark' genug bist, um ein Selfie zu machen, kann es nicht so schlimm sein."

Sebastian Reuter/Getty Images for Weltstadthaus am Tauentzien, Joshua Sammer/Getty Images Collage: Oliver Pocher und Lola Weippert

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, August 2025

TikTok / oliverpocher Oliver Pocher im Mai 2025