"Geh nach Hause": Marie Reim wird bei Auftritt ausgebuht

Schlagerstar Marie Reim (25) sorgt aktuell mit einem Instagram-Post für ordentlich Gesprächsstoff. In einem kurzen Video zeigte sich die Sängerin sichtlich mitgenommen während ihres Auftritts beim "MoorMusic Schlager Festival". Aus dem Publikum waren deutlich Buh-Rufe und sogar die Aufforderung "Geh nach Hause!" zu hören. In einem weißen Zweiteiler mit passenden Sneakern und glatten, blonden Haaren stand Marie geschockt auf der Bühne – später meldete sie sich unter Tränen im Netz zu Wort: "Mir fehlen die Worte … Ich habe doch alles gegeben", schrieb sie und fügte gebrochene Herzen sowie einen weinenden Smiley hinzu.

Doch die Reaktionen auf ihren Beitrag könnten unterschiedlicher kaum sein. Zahlreiche Follower sprechen ihr Mut zu und zeigen Verständnis für ihre Enttäuschung, während andere harsche Kritik äußern. Eine Userin behauptet sogar: "Das ist alles Fake, sie hat vorher mit dem Publikum gesprochen, dass die das so machen sollen. Ich war live vor Ort." Andere vermuten hinter dem Vorfall einen kalkulierten PR-Stunt: "Nie im Leben ist das passiert. Gleich kommt die Auflösung." Von Marie selbst gibt es bislang jedoch keinerlei Stellungnahme dazu, was sich wirklich vor Ort abgespielt hat.

Dabei stand die Tochter der Schlagersänger Michelle (53) und Matthias Reim (67) schon vor einigen Monaten wegen ihrer Präsenz in den sozialen Medien in der Kritik. Damals löste ein glamouröses Foto im Pelzmantel und schwarzem Kleid eine hitzige Diskussion aus. Während zahlreiche Fans sie als "Schönheit in Person" feierten, kamen auch negative Stimmen auf. Ein Nutzer schrieb: "Zeig lieber mal einen Pickel. Ist authentischer!" Schon damals warf ein Teil der Fans ihr vor, zu sehr auf eine perfekte Inszenierung zu setzen. Sollte sich nun herausstellen, dass die Buh-Rufe für das Video gestellt waren, wäre die Enttäuschung groß. Viele fragen sich bereits jetzt, ob damit die Sympathien, die sie sich über Jahre aufgebaut hat, endgültig verspielt sind.

Marie Reim im August 2024

Marie Reim, Musikerin

Matthias und Marie Reim, Vater und Tochter

