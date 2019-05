Marilu Henner (67) vergisst wahrscheinlich niemals ihren Text! Die Schauspielerin wurde vor allem durch ihre Rollen in Titanic oder Two and a Half Men bekannt – und kann sich vermutlich an jede Szene, die sie jemals gedreht hat, auch bis heute noch ganz genau erinnern. Der Grund: Sie hat eine Art Superkraft. Aufgrund des sogenannten hyperthymestischen Syndroms vergisst sie seit ihrem zwölften Lebensjahr keinen Moment ihres Lebens. Neben ihr gibt es schätzungsweise nur 60 andere Menschen auf der Welt, die diese Fähigkeit besitzen. In einem Interview sprach die Darstellerin über ihr außergewöhnliches Gedächtnis!

Marilu kann vergangene Erinnerungen einfach abrufen, wie sie bereits vor sieben Jahren in einem Interview mit dem Sender CBS offenbarte. Ihr Gehirn funktioniere so ähnlich wie ein Inhaltsverzeichnis, erklärte die Bestseller-Autorin: "Als ich zum ersten Mal ein DVD-Menü sah, dachte ich: Genauso funktioniert mein Gedächtnis." Diese besondere Gabe nutze die 67-Jährige ganz bewusst, um sich schöne Erlebnisse ihres Lebens in Erinnerung zu rufen – sie sehe das Syndrom deshalb vor allem als Geschenk. "Zum Beispiel werde ich meine Eltern niemals verlieren, obwohl sie vor langer Zeit gestorben sind. Es ist eine Absicherung gegen den Verlust – alles ist verknüpft mit unserer Erinnerung", schilderte die Filmproduzentin.

Außerdem konnte sie dem ehemaligen CNN-Moderator Piers Morgan (54) im Jahr 2012 auch ganz genau erzählen, was sie am 16. August 1977 getan hat: "Mein Freund hatte damals einen Auftritt im Aladdin-Hotel. Ich bin dann von Las Vegas zurückgeflogen und mit dem Auto vom Flughafen weitergefahren – das war ein Dienstag. Und ich hörte im Radio, dass Elvis Presley (✝42) gestorben war", stellte sie ihm gegenüber ihre Fähigkeit unter Beweis.

Getty Images Marilu Henner, 2018 in New York City

Getty Images Marilu Henner, 2013 in Pasadena

Getty Images Piers Morgan, TV-Moderator

