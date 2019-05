Mit gerade einmal 19 Jahren: Jack Avery (19) hat eine eigene Familie gegründet! Eigentlich bringt der Sänger zusammen mit seinen Bandkollegen von Why Don't We die Herzen seiner Fan-Girls zum Schmelzen. Im Gegenzug dürfte es in Jacks Leben nur noch zwei Frauen geben, die auch bei ihm für weiche Knie sorgen: Freundin Gabriela und von nun an auch Töchterchen Lavender May.

Im Zuge des heutigen Muttertages verkündete der Teenie-Schwarm via Instagram die erfreulichen Nachwuchs-News. Nach einer von Romantik kaum zu übertreffenden Liebeserklärung an Gabriela schwärmte Jack: "Und jetzt ist das Erstaunlichste, was mir jemals im Leben passieren konnte, meine wunderschöne Tochter." Lavender erblickte bereits am 22. April das Licht der Welt. "Ich werde dir die ganze Welt zeigen und dich für immer beschützen", versprach er seinem kleinen Mädchen.

2017 verrieten die Why Don't We-Jungs Promiflash noch, dass alle bis auf Corbyn Besson (20) noch Single seien – ein Jahr später war dann wohl auch Jack vom Markt und verliebte sich in seine Gabbie. "Du bist meine bessere Hälfte und ich bin so glücklich, dich meins nennen zu dürfen. Ich liebe dich für immer", säuselte der Musiker in seinem Posting weiter.

