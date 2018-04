Sie sind DIE Überflieger aus Amerika! Die Band Why Don't We kommt für einige Konzerte wieder nach Deutschland. Die fünf schnuckeligen Boys starteten vor zwei Jahren ihre Karriere auf YouTube. Seitdem füllen sie etliche Konzerthallen in den USA und Europa. Bereits im vergangenen Jahr unterstützte Mädchenschwarm Mike Singer (18) die US-Teenies bei einem Fanevent in Hamburg. Im Promiflash-Interview verraten die Jungs, wie es zu dieser Kollaboration gekommen ist: "Er hat einige Songs von uns auf Instagram gehört und dann haben wir uns auch ein paar seiner Songs angehört. Als wir dann in Deutschland waren, hat uns sein Manager kontaktiert." Ob das deutsche Teenie-Idol jetzt wieder mit den Jungs singt, ist noch nicht klar – es wäre aber eine coole Überraschung!



