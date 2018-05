Auch sie waren überrascht! Bibi Heinicke (25) gab vor wenigen Tagen ihre Schwangerschaft bekannt. Die werdende Mama und ihr Freund Julian Claßen (25) haben ihr süßes Geheimnis lange für sich behalten. Im April war die YouTuberin noch auf einem Why Don't We-Konzert und quatschte mit den fünf US-Boys – die wussten natürlich nicht, dass Bibi damals schon längst schwanger war, wie sie im Promiflash-Interview verrieten: "Nein, ich glaube, sie hatte ein ziemlich weites Sweatshirt an. Gut gemacht, Bibi! Wir hatten keine Ahnung", sagte Bandmitglied Daniel Seavey.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de