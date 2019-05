Große Trauer um Peggy Lipton! Die US-amerikanische Schauspielerin feierte in den Sechzigern mit ihrem Auftritt in der Serie "The Mod Suad" ihren großen Durchbruch. Aber am bekanntesten ist sie vermutlich für ihre Rolle in "Twin Peaks". Dort spielte sie jahrelang die Kellnerin Norma Jennings. Nun ist der Ex-Frau von Musik-Produzent Quincy Jones im Alter von 72 Jahren verstorben. Das gaben ihre beiden Töchter Kidada und Rashida Jones (43) in einem rührenden Statement bekannt.

Die zweifache Mutter soll schon länger gegen den Krebs gekämpft haben. Am Samstag hat sie diesen Kampf nun verloren. "Sie ist friedlich von uns gegangen. Ihre Töchter und Nichten waren an ihrer Seite", erklärten die Schwestern laut Los Angeles Times. Sie seien dankbar für jeden Moment, den sie mit ihr teilen durften. "Wir können im Augenblick nicht alle unsere Gefühle in Worte fassen, aber: Peggy war und wird immer unser Leuchtfeuer sein, sowohl in dieser Welt als auch im Jenseits. Sie wird immer ein Teil von uns sein", lauteten die emotionalen Abschiedsworte von Kidada und Rashida.

Auch ihre liebe Kollegin Kathy Griffin widmete Peggy einen Twitter-Post und schwärmte von einem gemeinsamen Projekt. "Mein Herz ist gebrochen. Ich habe mich damals direkt in sie verliebt. Ehrlich gesagt, war Peggy für mich... perfekt. Aufrichtig und lustig", erinnerte sie sich die Schauspielerin an ihre Freundin.

Getty Images Rashida Jones und ihre Peggy Lipton bei einem Event

Getty Images Peggy Lipton bei der DVD-Release-Party von "Twin Peaks - The Entire Mystery"

Getty Images Kathy Griffin bei einer Pressekonferenz



