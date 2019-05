Alvin Sargent ist tot! Der gebürtige US-Amerikaner gehörte über 50 Jahre lang zu den erfolgreichsten Drehbuchautoren Hollywoods. Den Höhepunkt seiner Karriere hatte er in den Siebzigern. 1977 bekam er für sein Holocaust-Drama "Julia" einen Oscar. Drei Jahre später erhielt er den Preis für den Film "Ordinary People". Außerdem wirkte er bei drei Spider-Man-Verfilmungen mit. Am Samstag ist der Hollywood-Star nun verstorben.

Das bestätigte seine gute Freundin, Filmproduzentin Pam Williams, gegenüber The Hollywood Reporter. Er sei am vergangenen Samstag in seiner Heimat in Seattle eines natürlichen Todes gestorben. Die Trauerfeier für den 92-Jährigen soll in Los Angeles stattfinden. Ein genaues Datum ist bisher nicht bekannt. Der Familienvater hinterlässt seine zwei Töchter Amanda und Jennifer, seine Stieftochter Julia, seine Enkelkinder Anna, Olivia, Lilian und Oliver sowie seinen Ur-Enkel Lawrence.

Alvin war zweimal verheiratet. 1953 gab er Joan Camden das Jawort. Die Ehe zerbrach mit der Schauspielerin nach 21 Jahren. 2010 ging er dann mit Laura Ziskin den Bund fürs Leben ein. Leider starb die Filmproduzentin nur ein Jahr später an Brustkrebs.

Getty Images Alvin Sargent bei den Saturn Awards 2005

Getty Images Alvin Sargent, Drehbuch-Autor

Getty Images Avi Arad, Laura Ziskin und Alvin Sargent bei der Premiere von "Spider-Man 2"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de