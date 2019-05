Jenna Dewan (38) hat ein ziemlich hartes Jahr hinter sich. Die Tänzerin und Noch-Ehemann Channing Tatum (39) galten als eines DER Traumpaare Hollywoods: gut aussehend, erfolgreich, total verliebt. Im April 2018 gaben sie dann ihre freundschaftliche Trennung bekannt und teilen sich seitdem das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter Everly Tatum (5). Als Neu-Single-Mum genoss Jenna den Muttertag nun in vollen Zügen und zeigte sich mit ihrem Kind als stylishes Mutter-Tochter-Duo.

Wie die Daily Mail berichtet, spazierte die 38-Jährige mit ihrer süßen Tochter durch West Hollywood. Auf dem Programm: ein Mädelstag inklusive Einkaufsbummel. Und dafür hatten sich Jenna und Everly richtig herausgeputzt. Der "World of Dance"-Star trug ein knöchellanges und tailliertes weißes Kleid aus dünnem Baumwollstoff – über und über mit kleinen Rüschen und gestickten Punkten besetzt. Kleine Puffärmel und ein bezauberndes Dekolleté rundeten den Romantik-Look ab. Dazu kombinierte sie cremefarbene Sandalen, einen weißen Strohhut mit breiter Krempe und filigrane Goldkettchen. Auch die fünfjährige Everly steht in Sachen Style ihrer Mutter in nichts nach: Zum Kleid mit weißem Trägeroberteil und Volant-Rock in Regenbogenfarben, trug sie pinkfarbene Sneakers und eine coole Regenbogentasche.

Am selben Tag schrieb Jenna auf Instagram: "Eine Mutter zu werden hat mein Leben für immer verändert. Ich habe Liebe gelernt, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte. Der härteste und beste Job meines Lebens." Sie habe von der Besten gelernt – ihrer eigenen Mama.

WENN Channing Tatum und Jenna Dewan bei einem Event, 2017

MEGA Jenna Dewan (rechts) mit ihrer Tochter Everly im Mai 2019

Instagram / jennadewan Jenna Dewan (rechts) mit ihrer Mutter

