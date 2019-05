Er schwebt im absoluten Papa-Glück: Um Kevin Großkreutz (30) ist es sportlich gesehen in den letzten Jahren etwas ruhiger geworden. Der ehemalige Nationalkicker hat sich vermehrt um seine Familie gekümmert – erst im Oktober 2018 verkündete der Sportler im Netz seinen Fans, dass seine Tochter bald einen Spielkameraden bekommen werde. Jetzt endlich kann er seinen neuen ganzen Stolz in den Armen halten: Kevin ist vor Kurzem zum zweiten Mal Vater geworden!

Dies verriet der 30-Jährige jetzt freudestrahlend seiner Community auf Instagram. Auf einem Schnappschuss hält der ehemalige Borussia Dortmund-Spieler sein Baby total stolz und glücklich in den Armen. Mit etlichen Herzchen- und 100 Prozent-Emojis drückte Kevin seine Gefühle aus. Bereits vor der Geburt gaben der Kicker und seine Frau Caro bekannt, dass sie einen Jungen erwarten. Laut Bild habe Kevins Liebste den Sohnemann am heutigen Mittwoch per Kaiserschnitt auf die Welt gebracht.

Doch nicht nur das zweite Kind krönt die Liebe der kleinen Familie Großkreutz: Erst Ende 2018 machte der Fußballer seiner Langzeitfreundin einen emotionalen Heiratsantrag. Mit einem eindeutigen "Sie hat 'Ja' gesagt!" teilte Kevin seine Freude mit seinen Fans im Netz. Seit Februar 2019 sind die beiden offiziell Mann und Frau.

Instagram / caro_grosskreutz Leonie, Kevin und Caro Großkreutz im Urlaub

Eibner-Pressefoto Ug & Co. Kg/ActionPress Kevin Großkreutz beim Spiel VfB Stuttgart gegen Fortuna Düsseldorf

Instagram / fischkreutz Kevin Großkreutz mit seiner Frau Caro

