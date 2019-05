Ella Endlich (34) raubt den Fernseh-Zuschauern aktuell mit ihren Tanz-Künsten den Atem! Die Sängerin ist in der diesjährigen Let's Dance-Staffel ein absoluter Jury-Favorit – 30 Juroren-Zähler sind bei ihren perfekt performten Choreos keine Seltenheit! Doch das Tanzfieber hat die "Küss mich, halt mich, lieb mich"-Interpretin nicht jetzt erst gepackt: Bereits im Alter von 14 Jahren sammelte sie erste Erfahrungen vor der Kamera – als Teenie-Popstar Junia!

1998 unterschrieb Ella ihren ersten Plattenvertrag – und wurde über Nacht unter dem Künstlernamen Junia bekannt. Ihre 90er-Songs "It's funny" oder "My Guy" katapultierten sie in die Top 20 der Single-Charts – und in den entsprechenden Musik-Clips legte die heute 34-Jährige nicht nur gesangliche Glanzleistungen hin. Zum schnellen Beat begeisterte sie mit ausgefallenen Choreografien, jeder Menge Energie und guter Laune. Auch ihr Style war ausgeflippt: Heute zeigt sich Ella am liebsten elegant und modisch – als Junia trug sie meist enge Crop Tops zu weiten Baggy-Hosen und band sich die Haare mit Spangen oder Gummis zu frechen Frisuren.

Obwohl Ella heute nicht mehr englische, sondern deutsche Texte singt und sich im Schlager-Bereich wohlfühlt, will sie ihre Erfahrungen als Junia nicht missen, wie sie Promiflash verraten hat: "Das ist eine Mega-Zeit. Was ich da erleben durfte in den 90er Jahren [...] richtig krasse Videos in Los Angeles, in Miami drehen, wo ich eigentlich hätte zur Schule gehen sollen."

BECKER + BREDEL GbR; ActionPress Ella Endlich als "Junia" im Jahr 2000

Arcpic / ActionPress Ella Endlich als "Junia" im Jahr 1999

Getty Images Ella Endlich und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

