Welcher der “The Masked Singer”-Gewinner ist euer Favorit?

Ihr habt die Qual der Wahl! Acht Staffeln der beliebten Rateshow The Masked Singer flimmerten in Deutschland bereits über die Bildschirme und begeisterten Groß und Klein. Dabei überzeugte jeweils ein maskierter Promi die Zuschauer am meisten und sicherte sich schließlich den verdienten Sieg. Doch welchen der Charaktere fandet ihr am besten? Stimmt jetzt für euren liebsten "The Masked Singer"-Gewinner ab!

Den allerersten Sieg staubte Max Mutzke (42) als Astronaut ab! Mit seiner gefühlvollen Stimme sang er sich in die Herzen vieler Zuschauer – auch in eures? Direkt danach sorgte Tom Beck (45) als Faultier für viel Verwirrung. Jede Woche klang seine Stimme anders, weswegen nicht wenige Fans den Alarm für Cobra 11-Star gar nicht auf dem Schirm hatten. In der dritten Staffel gab es dann einiges an Frauenpower und das Skelett aka Sarah Engels (31) schnappte sich den Pott! Aber auch der vierte Sieger, Sasha (51), führte das Publikum als niedlicher Dinosaurier an der Nase herum – dabei foppte er besonders seinen guten Freund Rea Garvey (50).

Auch in Staffel fünf gewann ein wahres Multitalent. Bei Alexander Klaws (40) in der Rolle von Mülli Müller stimmte einfach alles: Gesang, Tanz und Schauspiel. In der darauffolgenden Ausgabe im Frühling zeigte Ella Endlich (39) eine völlig andere Seite von sich und gewann als freches Zebra schließlich die Show! Aber auch Daniel Donskoy konnte die Zuschauer als Maulwurf von sich überzeugen, genau wie der aktuelle Gewinner Luca Hänni (29) als Schuhschnabel! Wer hätte gedacht, dass der einstige DSDS-Gewinner Vogellaute so gut nachahmen kann?

ProSieben / Willi Weber Sasha bei "The Masked Singer"

Getty Images Ella Endlich gewinnt "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Luca Hänni, "The Masked Singer"-Sieger

