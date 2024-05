Ella Endlich kehrt mit großer Ankündigung zurück zur Musik!

Tolle Neuigkeiten für die Schlager-Fans: Ella Endlich (39) kehrt endlich zurück auf die Bühnen! Nach der Geburt ihres ersten Nachwuchses hatte sich die Sängerin eine Pause genommen, die sie nun mit aufregenden Neuigkeiten beendet. "Jetzt freue ich mich, meine Band wieder zusammenzubringen, einige Neuheiten, einige Neuzugänge in der Band zu verkünden – und das alles bei einem richtig tollen Privatkonzert am 1. Juni [...] direkt am Brandenburger Tor", verkündet Ella im "Aber bitte mit Schlager"-Podcast. Das Aufregendste an diesem Auftritt sei der geplante "Talk-Anteil". Statt nur zu performen, plane sie eine Mischung aus Gesang, mit dem Publikum zu plaudern und Fragen zu beantworten. "Alle sind eingeladen", betont sie voller Vorfreude.

Ihrem bevorstehenden Auftritt am kommenden Samstag fiebert die "Küss mich, halt mich, lieb mich"-Interpretin schon erwartungsvoll entgegen. "Die Besonderheit an diesem ganzen Ding ist, dass ich so was noch nie gemacht habe. [...] Da freue ich mich total drauf", betont das Gesangstalent. Sie sei schon gespannt, was auf sie zukommt. "Ich kann mir vorstellen, dass ganz schnell das Eis gebrochen wird und wir am Anfang alle spüren, dass es so ein bisschen locker ist", meint sie. "Eine Freundin ist da und singt für uns", erklärt Ellas Interview-Partner seine Vorstellungen – und genau so wünscht es sich die Blondine auch: "So soll es sein."

Die für 2023 geplante "Sternschwimmer"-Tour musste die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin wegen ihrer Schwangerschaft absagen. Im Juni war es dann so weit: Ihr kleiner Schatz erblickte das Licht der Welt. "Als der Kleine auf meine Brust gelegt wurde, durchfluteten mich noch die Schmerzwellen und ich konnte diese tiefe Freude zuerst gar nicht richtig fühlen. [...] Aber wenig später flossen bei uns beiden die Freudentränen und wir lagen uns in den Armen. Das war ein magischer Moment", erinnerte sich Ella im Interview mit Bunte an die Geburt zurück. Seither geht die Songschreiberin in ihrer Rolle als Mama voll und ganz auf.

Getty Images Sängerin Ella Endlich, 2022

Instagram / ella.endlich.official "Küss mich, halt mich, lieb mich"-Interpretin Ella Endlich

