Babyglück: Karriere für Ella Endlich nur noch zweitrangig

Sie hat jetzt andere Prioritäten. Bei Ella Endlich (39) könnte es wohl nicht besser laufen: Seit Jahren zählt sie zu den bekanntesten deutschen Schlagersängerinnen und saß bereits neben Dieter Bohlen (69) in der DSDS-Jury. Aber auch privat ist sie superhappy: Vor wenigen Monaten durften die Musikerin und ihr Partner Marius Darschin ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen, einen kleinen Jungen. Seitdem steht ihr Söhnchen an erster Stelle – über ihre Karriere macht Ella sich dabei keine Sorgen mehr!

Im Interview mit Bunte verrät die 39-Jährige, wie sie Kind und Job miteinander vereinbart: "Vor zehn Jahren hätte ich mir da mehr Sorgen gemacht, inzwischen bin ich auch in dem Punkt entspannter", meint Ella. Sie könne auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken und müsse sich deshalb nicht stressen. Der Fokus liege nun mehr auf ihren Liebsten: "Früher habe ich Opfer für meine Karriere gebracht, sehr viel gearbeitet und mich zu wenig um meine Beziehung, Familien und meine Freunde gekümmert. [...] Jetzt genieße ich jede Minute mit Marius und unserem Sohn."

Trotzdem steht ihre Musikkarriere nicht still. Schon bald geht Ella mit ihrem Vater auf "Endlich Weihnachten"-Tour. Zwölf Konzerte werde sie im Dezember spielen. Ihren Sohn wolle sie nicht nehmen: "Eine Tournee ist körperlich sehr anstrengend und ich möchte, dass der kleine in seiner gewohnten Umgebung bleibt." Die "Granada"-Interpretin werde deshalb nach den Shows nach Hause fahren. An sechs Tagen sei dies zwar nicht möglich, aber in dieser Zeit werde Marius sich um ihren Spross kümmern.

Ella Endlich, Sängerin

Ella Endlich hält die Hand von ihrem Kind

Ella Endlich im September 2023

