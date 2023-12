Ella Endlich freut sich auf ihr erstes Weihnachten als Mama

Dieses Weihnachtsfest wird etwas ganz Besonderes für Ella Endlich (39). Im Juni 2023 durfte sie zusammen mit ihrem Partner Marius Darschin ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen. In ihrer Mutterrolle geht die Schlagersängerin richtig auf – ihre Karriere stellt sie nun nur noch an zweite Stelle. Bald steht ein erster Meilenstein mit ihrem Söhnchen an: Ella freut sich riesig auf die ersten Weihnachtstage als Mutter!

Beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" von Florian Silbereisen (42) tritt sie mit ihrem Song "Du & Ich" auf, den sie für ihren kleinen Sohn geschrieben hat. Dieser emotionale Moment rührt Ella sogar zu Tränen. "Das ist unglaublich schön. Ich bin sehr, sehr glücklich und ich glaube, das ist das allerschönste Weihnachtsfest aller Zeiten für mich", schwärmt sie. Die ersten Weihnachtstage mit ihrem Nachwuchs werden sicher etwas ganz Besonderes: "Endlich habe ich diesen kleinen, wunderbaren, süßen Sohn an meiner Seite und ich bin voller Liebe und voller Dankbarkeit!"

Ella schwärmt bei ihren TV-Auftritten immer wieder überglücklich über ihr Baby. "Er ist einfach zauberhaft. Er ist so toll. Er macht uns so eine Freude", betonte sie zuletzt in der "Giovanni Zarrella Show". Sie sei von Glücksgefühlen geflutet.

Ella Endlich im Januar 2023

Ella Endlich im August 2018

Ella Endlich, Musikerin

