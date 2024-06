Ella Endlich entzückt ihre Fans mit heißem Urlaubsfoto!

Ella Endlich (40) heizt ihren Fans mit einem sexy Schnappschuss aus dem Urlaub ordentlich ein! Auf Instagram veröffentlicht die Schlagersängerin ein Foto, auf dem sie in einem weißen Bikini die Sonne genießt. In dem knappen Zweiteiler kommt ihre Figur super zur Geltung. Die Fans reagieren begeistert auf den Post der "Küss Mich, Halt mich, Lieb Mich"-Interpretin. "So eine bildhübsche Frau. Tolle Figur, Ella", lautet ein Kommentar. "Das nenne ich aber mal einen Anblick! Da wird es einem ja noch heißer, als es heute eh schon ist", schreibt ein entzückter User.

Seit Kurzem dürfen Ellas Fans sie auch wieder live bewundern. Die 40-Jährige hatte sich nach der Geburt ihres ersten Kindes eine Auszeit genommen – nun steht sie aber wieder auf der Bühne. "Jetzt freue ich mich, meine Band wieder zusammenzubringen, einige Neuheiten, einige Neuzugänge in der Band zu verkünden – und das alles bei einem richtig tollen Privatkonzert am 1. Juni [...] direkt am Brandenburger Tor", gab sie im Podcast "Aber bitte mit Schlager" bekannt.

Karrieretechnisch könnte es für die Musikerin seit Jahren kaum besser laufen: Sie zählt zu den bekanntesten deutschen Schlagersängerinnen und saß auch schon neben dem Poptitan Dieter Bohlen (70) in der DSDS-Jury. Seit der Geburt ihres kleinen Sohnes im vergangenen Jahr steht ihre Familie jedoch an erster Stelle. "Früher habe ich Opfer für meine Karriere gebracht, sehr viel gearbeitet und mich zu wenig um meine Beziehung, Familie und meine Freunde gekümmert. [...] Jetzt genieße ich jede Minute mit Marius und unserem Sohn", verriet Ella vor einigen Monaten im Bunte-Interview.

Getty Images Sängerin Ella Endlich, 2022

Instagram / ella.endlich.official Ella Endlich im Juni 2023

