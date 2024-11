Peinlich, peinlich: Ella Endlich vergisst Text bei Liveshow

Schlagersängerin Ella Endlich (40) sorgte am 9. November in der "Giovanni Zarrella Show" im ZDF für einen Lacher. Während sie mit dem Gastgeber Giovanni Zarrella (46), Marianne Rosenberg (69), Oli P. (46) und Maite Kelly (44) ein ABBA-Medley vortragen sollte, kam es bei dem berühmten Song "Waterloo" zu einem kleinen Desaster: Schon nach zwei Liedzeilen vergaß die Sängerin den Text – und während das Piano weiterspielte, blieb Ellas Gesang aus. Glücklicherweise sprang Profi Marianne ein und übernahm ihren Part.

In der Live-Übertragung blieb Ellas Aussetzer nicht unbemerkt, denn Millionenpublikum konnte ihren Texthänger live mitverfolgen. Doch Ella fand schnell wieder ihren Rhythmus und meisterte den folgenden ABBA-Klassiker "Super Trouper" souverän. Das Publikum belohnte die Künstler am Ende mit Standing Ovations – der kleine Ausrutscher war rasch vergessen. Schon zuvor hatte die 40-Jährige mit ihrem neuen Song "Hand in Hand" auf der Bühne brilliert.

Ella, Tochter des Komponisten und Musikproduzenten Norbert Endlich, startete mit 14 Jahren ihre Karriere unter dem Namen "Junia" und eroberte die Popcharts. Ihren Durchbruch im Schlager feierte sie 2009 mit dem Hit "Küss mich, halt mich, lieb mich", einer Neuinterpretation des Titelsongs aus dem Film "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Neben ihrer Musikkarriere stellte sie ihr tänzerisches Talent bei "Let’s Dance" unter Beweis und gewann 2022 als "Zebra" die Show "The Masked Singer". Privat läuft es für die Sängerin ebenfalls rund: Im vergangenen Jahr wurde sie zum ersten Mal Mutter und genießt das Familienglück in vollen Zügen.

Getty Images Ella Endlich gewinnt "The Masked Singer"

Getty Images Ella Endlich und Valentin Lusin bei "Let's Dance" 2019

